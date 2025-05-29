В водоемах Екатеринбурга запретили купаться

В этом сезоне купание во всех водоемах города категорически запрещено. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Около пляжей установлено более 90 аншлагов с предостерегающими надписями.
Спасатели призывают горожан не рисковать своей жизнью и здоровьем и не купаться в запрещенных местах. Перед началом купального сезона эксперты Роспотребнадзора проверили качество воды, а также содержание береговой территории и дна городских водоемов.
Запрещающие аншлаги установлены там, что водные процедуры действительно опасны для человека. Речь идет о фрагментах ядовитых отходов и сточных вод.
На сегодняшний день купание запрещено во всех водоемах города. Среди них: озеро Шарташ; Верх-Исетское и Нижне-Исетское водохранилища; Малоистокский пруд; озеро Шувакиш; пруд Спартак; Патрушихинский и Елизоветенские пруды; озеро Огородное; озеро Утятское; водоем у гостиницы «Рамада».
Также специалисты настоятельно не рекомендуют использовать для купания городские фонтаны. Это может привести к ударам током и травмам от соприкосновения с острыми насосами или торчащими трубками для подачи воды.
Как ранее сообщалось, в Екатеринбурге после весенней просушки вновь открыт для посетителей дендрологический парк-выставка на улице Первомайской. Посетителей предупредили, что в парке продолжается ремонт, работает спецтехника, поэтому необходимо быть осторожными.