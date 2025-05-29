Россиянам объяснили, как укусы клещей могут спровоцировать аллергию на молоко и мясо

Укус клеща может привести к неожиданной аллергии. Все чаще врачи фиксируют случаи, когда у людей после контакта с клещом развивается непереносимость говядины, свинины и даже молочных продуктов. Причина — особое вещество в слюне клеща, которое может «перенастроить» иммунную систему. Об этом KP.RU рассказал к.м.н., иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.
— У людей развивается непереносимость молочных и мясных продуктов. Потом этот феномен стали изучать и через пару лет удалось сопоставить это с определенным событием — укусом клеща. Наконец, ученые обнаружили основной компонент слюны некоторых клещей, виновный в развитии аллергии на альфа-Гал, — объяснил иммунолог.
Альфа-Гал — это особое вещество, которое есть и в слюне клещей, и в красном мясе. После укуса организм может запустить механизм аллергии. Из-за этого при следующем приеме мяса могут возникнуть сыпь, боли в животе, тошнота. Причем симптомы могут появиться не сразу, а через 2−6 часов после еды.
По словам медика, человек обычно не подозревает, что у него может быть аллергия на альфа-Гал, так как симптомы проявляются неявно и не выражены остро. Как правило, люди не обращаются к врачу, а самостоятельно начинают исключать из рациона продукты, вызывающие дискомфорт, полагая, что у них развился гастрит или изжога.