Россиянам объяснили, как укусы клещей могут спровоцировать аллергию на молоко и мясо

По словам медика, человек обычно не подозревает, что у него может быть аллергия на альфа-Гал, так как симптомы проявляются неявно и не выражены остро. Как правило, люди не обращаются к врачу, а самостоятельно начинают исключать из рациона продукты, вызывающие дискомфорт, полагая, что у них развился гастрит или изжога.