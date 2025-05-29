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Роспотребнадзор рассказал о пользе листовых овощей и зелени

Роспотребнадзор: листовые овощи и зелень поддерживают работу эндокринной системы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Регулярное потребление листовых овощей и зелени благотворно влияет на здоровье, поддерживает работу эндокринной системы, снижает риск возникновения хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Салат латук, айсберг, рукола, брокколи, пекинская и китайская капуста, а также кинза, укроп и зеленый лук, содержат множество полезных микронутриентов. Эти низкокалорийные продукты богаты минералами, такими как калий, магний, железо, кальций, а также витаминами K, C, E, группы B и бета-каротином. Кроме того, они обеспечивают организм жирными кислотами Омега-3 и лютеином», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что употребление листовых овощей и зелени благотворно влияет на здоровье. Эти продукты не только обладают приятным вкусом, но и содержат значительное количество клетчатки, что способствует длительному чувству сытости.

«Регулярное употребление помогает стимулировать пищеварение, поддерживать работу эндокринной системы и снижать риск возникновения хронических заболеваний», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что при выборе листовых овощей и зелени следует избегать покупки у уличных торговцев — такие товары могут быть низкокачественными.

«Обращайте внимание на внешний вид. Свежие овощи и зелень должны быть яркими, без признаков увядания и порчи. Проверяйте аромат: у свежей зелени он сильный и приятный, у залежалой — слабый или затхлый», — добавили там.

В ведомстве рекомендовали следить за целостностью упаковки, датой изготовления и сроком хранения. Также не следует употреблять в пищу вялые и жухлые овощи и зелень.

«Тщательно мойте продукты перед употреблением. Листовые овощи и зелень нужно промывать под проточной водой не менее пяти минут, по возможности — вымачивать в чистой воде не менее часа», — уточнили в пресс-службе.