Роспотребнадзор рассказал о пользе листовых овощей и зелени

«Салат латук, айсберг, рукола, брокколи, пекинская и китайская капуста, а также кинза, укроп и зеленый лук, содержат множество полезных микронутриентов. Эти низкокалорийные продукты богаты минералами, такими как калий, магний, железо, кальций, а также витаминами K, C, E, группы B и бета-каротином. Кроме того, они обеспечивают организм жирными кислотами Омега-3 и лютеином», — рассказали в пресс-службе.