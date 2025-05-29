Назван размер фиксированной пенсии: сколько получают пенсионеры в 2025 году

Пенсионеры, претендующие исключительно на фиксированную выплату от государства, получат 8907,7 рубля. Таков ее размер в 2025 году. Об этом уведомила россиян сенатор Ольга Епифанова в диалоге с РИА Новости.
Она уточнила, что итоговая сумма выплат складывается из трудового стажа, количества пенсионных коэффициентов, их стоимости и установленной фиксированной выплаты. Сенатор подчеркнула, что в этом году один индивидуальный балл оценивается в 145,69 рубля.
«Пенсия формируется из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, которая также каждый год определяется правительством. Так, в 2025 году фиксированная выплата составит 8907,7 рубля», — добавила Ольга Епифанова.
В Соцфонде пояснили, что даже при минимальной зарплате за 30 лет можно накопить пенсионные коэффициенты, превышающие минимальный порог. По данным сотрудников Фонда, средняя продолжительность труда при выходе на пенсию составляет не менее 30 лет.