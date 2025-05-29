Назван размер фиксированной пенсии: сколько получают пенсионеры в 2025 году

В Соцфонде пояснили, что даже при минимальной зарплате за 30 лет можно накопить пенсионные коэффициенты, превышающие минимальный порог. По данным сотрудников Фонда, средняя продолжительность труда при выходе на пенсию составляет не менее 30 лет.