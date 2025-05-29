Между российским предпринимателем и создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым и американским миллиардером Илоном Маском возникли разногласия по поводу интеграции чат-бота Grok от xAI в Telegram.
Ранее Дуров сообщил о достигнутой договоренности, согласно которой Grok станет доступен пользователям Telegram, а Telegram получит 300 миллионов долларов и часть доходов с подписок.
Однако Маск заявил, что «сделка не была подписана». Дуров уточнил под постом предпринимателя в соцсети X, что существует «принципиальная договоренность, но формальности еще не улажены».
Позже президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, написав в соцсети: «Вместе мы вернем стену».
Сам же Маск анонсировал интеграцию чат-бота в Telegram еще в конце марта. По его словам, нейросеть будет бесплатной для обладателей премиум-аккаунтов. Чат-бот, разработанный компанией xAI, был запущен в 2023 году. До этого он был доступен на платформе X, а также через веб-сайт и мобильное приложение для iOS.
Компания xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, начала расследование из-за ответа, данного их искусственным интеллектом чат-бота Grok, который заявил, что Дональд Трамп заслуживает смертной казни.