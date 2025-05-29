Маск и Дуров поспорили об интеграции Grok в Telegram

Сам же Маск анонсировал интеграцию чат-бота в Telegram еще в конце марта. По его словам, нейросеть будет бесплатной для обладателей премиум-аккаунтов. Чат-бот, разработанный компанией xAI, был запущен в 2023 году. До этого он был доступен на платформе X, а также через веб-сайт и мобильное приложение для iOS.