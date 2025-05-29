Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плотная штора спасла жильцов от обломков БПЛА на юго-западе Москвы

Плотная штора спасла жителей одной из квартир, пострадавших от обломков украинского беспилотника в доме на юго-западе Москвы. Люди отделались лёгкими царапинами, сообщает Telegram-канал SHOT.

По рассказу жителей одного из верхних этажей ЖК «Миракс Парк», в момент удара БПЛА они крепко спали. Кровать располагалась прямо рядом с окном. От осколков, полетевших внутрь квартиры после удара беспилотника, их спасла лишь плотная штора. В результате люди получили сильный испуг и несколько царапин. На месте падения обломков дрона до сих пор работают экстренные службы.

Как сообщал Life.ru, обломки сбитого беспилотника повредили облицовку дома в ЖК «Миракс Парк». К счастью, обошлось без пострадавших и серьёзных повреждений.