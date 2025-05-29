Юрист раскрыл, как мошенники теперь называют «безопасный счет»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Вместо понятия «безопасный счет» мошенники начали использовать «криптовалютные», «резервные» и «декларационные» счета, однако упаковка обмана от этого не изменилась, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, созданием алоритмов подобных словосочетаний заняты лучшие умы криминального мира — от психологов до юристов, экономистов и даже специалистов по НЛП. Их цель — создать убедительную и вызывающую доверия легенду, чтобы жертва бездумно совершала нужные преступникам действия.
«Термины, слова и словосочетания должны быть в меру профессиональными и понятными простому человеку, но при этом безапелляционными», — объясняет Соловьев.
При этом они могут легко меняться, если прежняя формулировка уже не работает. Именно так произошло с «безопасным счетом» — на самом деле, безопасен только ваш личный счет, и к нему нельзя допускать посторонних. Поэтому в любые разговоры с незнакомцами вступать не следует, подытожил юрист.