Юрист раскрыл, как мошенники теперь называют «безопасный счет»

При этом они могут легко меняться, если прежняя формулировка уже не работает. Именно так произошло с «безопасным счетом» — на самом деле, безопасен только ваш личный счет, и к нему нельзя допускать посторонних. Поэтому в любые разговоры с незнакомцами вступать не следует, подытожил юрист.