Axios: Суд США заблокировал пошлины Трампа и счел решение превышением полномочий

Американский лидер Дональд Трамп издал указы на введение повышенных таможенных пошлин в отношении продукции из ряда стран. Однако федеральный суд США постановил, что президент не имеет соответствующих полномочий. Решение Дональда Трампа оспаривают по меньшей мере семь истцов. Об этом сообщил портал Axios.
В суде объяснили, что администрация США не имеет права в соответствии с законодательством о чрезвычайном экономическом положении вводить мировые пошлины в повышенном размере. Дональд Трамп, напомнил портал, считает, что у него такие полномочия есть.
В материале уточняется, что суд полностью заблокировал большинство введенных американским лидером тарифов. По мнению автора статьи, инстанция «уничтожила большую часть режима, созданного Дональдом Трампом».
Сам президент США продолжает заключать сделки. Он назвал себя гигантским магазином и заявил, что намерен сотрудничать с Китаем и Россией.