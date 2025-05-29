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В Канаде кошка по кличке Битси появилась на свет с шестью лапами

Причиной стало внутриутробное явление, известное как «фетальный поглотитель».

Источник: Аргументы и факты

В Канаде у кошки по кличке Битси обнаружили редкую аномалию — при рождении у нее было шесть лап.

Как пояснили ветеринары, причиной стало внутриутробное явление, известное как «фетальный поглотитель», при котором один эмбрион частично поглощает другого на ранней стадии развития. В результате у животного сформировались лишние конечности, свисающие с задней части тела.

Дополнительные лапы не были функциональными и мешали кошке передвигаться, вызывая дискомфорт. Чтобы улучшить качество жизни животного, ветеринары приняли решение удалить три лишние лапы вместе с частью таза. После хирургического вмешательства состояние Битси значительно улучшилось — она впервые смогла полноценно двигаться и спокойно ложиться, чего раньше не могла делать из-за анатомических ограничений.

Ранее сообщалось, как кот из Далласа (штат Техас, США) установил мировой рекорд по длине прыжка среди домашних кошек, преодолев дистанцию в 2,58 метра.