В Канаде кошка по кличке Битси появилась на свет с шестью лапами

Дополнительные лапы не были функциональными и мешали кошке передвигаться, вызывая дискомфорт. Чтобы улучшить качество жизни животного, ветеринары приняли решение удалить три лишние лапы вместе с частью таза. После хирургического вмешательства состояние Битси значительно улучшилось — она впервые смогла полноценно двигаться и спокойно ложиться, чего раньше не могла делать из-за анатомических ограничений.