Во Внуково сняты ограничения на полеты

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении силами ПВО атаки трех беспилотников на столицу. С начала года системы противовоздушной обороны регулярно фиксируют и нейтрализуют воздушные цели в небе над Москвой и Московской областью. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям оперативных служб в случае возникновения нештатных ситуаций.