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Во Внуково сняты ограничения на полеты

В столичном аэропорту Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 29 мая сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на полеты сняли.

В столичном аэропорту Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 29 мая сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОбломки сбитого БПЛА задели жилой дом в «Миракс Парк» на юго-западе Москвы.

«В аэропорту “Внуково” сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Ранее ограничения были введены на фоне работы систем противовоздушной обороны, среагировавших на попытку атаки беспилотника в юго-западной части Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении силами ПВО атаки трех беспилотников на столицу. С начала года системы противовоздушной обороны регулярно фиксируют и нейтрализуют воздушные цели в небе над Москвой и Московской областью. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям оперативных служб в случае возникновения нештатных ситуаций.