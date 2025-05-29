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Названа дата прощания с известным актером Галкиным

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая, ФедералПресс. Церемония прощания с ушедшим из жизни 26 мая заслуженным деятелем искусств России Виктором Галкиным состоится в воскресенье, 2 июня. Как сообщили в Приморском отделении Союза театральных деятелей (СТД), местом проведения станет Морское кладбище Владивостока.

Источник: РИА "Новости"

«Прощание с Виктором Дукавовичем Галкиным состоится 2 июня в 13:00 на Морском кладбище», — уточняется в официальном телеграм-канале СТД.

Виктор Галкин, родившийся 21 февраля 1961 года, был известным советским и российским актером театра и кино, членом Союза театральных деятелей РФ. Он внес значительный вклад в отечественное искусство, а зрителям запомнился яркими ролями в картинах «Черный океан», «Залив счастья» и «Леопард охотится ночью».

Напомним, Виктор Галкин скончался на 63-м году жизни. Его знали не только как актера, но и режиссера, педагога и заслуженного деятеля искусства России. Ранее он руководил Приморским краевым театром молодежи.