Названа дата прощания с известным актером Галкиным

«Прощание с Виктором Дукавовичем Галкиным состоится 2 июня в 13:00 на Морском кладбище», — уточняется в официальном телеграм-канале СТД.
Виктор Галкин, родившийся 21 февраля 1961 года, был известным советским и российским актером театра и кино, членом Союза театральных деятелей РФ. Он внес значительный вклад в отечественное искусство, а зрителям запомнился яркими ролями в картинах «Черный океан», «Залив счастья» и «Леопард охотится ночью».
Напомним, Виктор Галкин скончался на 63-м году жизни. Его знали не только как актера, но и режиссера, педагога и заслуженного деятеля искусства России. Ранее он руководил Приморским краевым театром молодежи.