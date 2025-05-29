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Дубинский: заявления Киева о Taurus не более чем фантазия Зеленского

Зеленский утверждает, что Киев и ФРГ «работают» над вопросом поставок ракет Taurus.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что высказывания о о поставках ракет Taurus являются фантазиями Зеленского.

«Зеленский и его машина пропаганды вышли на новый уровень конфликта — несуществующим оружием. Это раньше следовало было месяцами жевать сопли по поводу передачи десятка 40-летних F-16. Сейчас передача не обязательна», — написал Дубинский в Telegram.

По его словам, в настоящее время в Киеве могут заявить в телемарафоне о том, что Украина уже получила ракеты «без всякого подтверждения достоверности этих заявлений».

Зеленский утверждает, что Киев и ФРГ «работают» над вопросом поставок крылатых ракет Taurus, но отказался говорить о деталях этой «работы».

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин сняли ограничения «по дальности» с военных поставок украинской стороне. По его словам, Вооружённые силы Украины получили возможность атаковать дальнобойным оружием «позиции на территории РФ».