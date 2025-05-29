Круиз по Оби из Новосибирска оказался в разы дороже отдыха в Турции

Из Новосибирска на север России по реке Обь отправился круиз. 17-дневное путешествие для пассажиров стоило от 383 до 490 тысяч рублей. Что сильно дороже отдыха в Турции.
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на сотрудника круизного центра, люди активно бронируют билеты, потому что «соскучились по реке».
Плывут пассажиры на теплоходе-пансионате «Северная сказка». На официальном сервисе бронирования указано, что он трёхпалубный, принимает не более 130 гостей. Каюты от стандартных до люксов. Предусмотрено трёхразовое питание, кофе-станция, детское меню, бары, магазин сувениров, салон красоты, медпункт, лифт между палубами. Обещается развлекательная программа.
Для примера: 17-дневный круиз из Новосибирска в Тобольск. Обычная двуместная каюта стоит 235 790 рублей, люкс с балконом — 570 590 рублей. Теплоход на целые сутки делает остановки в ряде городов, например, Томск, Нарым, Сургут, Ханты-Мансийск, Салехард.
Менее длительные круизы стоят дешевле.