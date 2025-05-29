Эксперт пояснил возможное наказание за езду после приема лекарств

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект правительства, которым вводится административное наказание за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Согласно изменениям в примечание к статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»), ответственность наступит в случае наличия в организме новых потенциально опасных психоактивных веществ. Также законопроект устанавливает ответственность за обнаружение в организме водителя лекарственных препаратов, ухудшающих внимание, но не относящиеся к этиловому спирту и наркотикам.