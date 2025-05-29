Эксперт пояснил возможное наказание за езду после приема лекарств

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Управление автомобилем под воздействием лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, в случае принятия нового закона в РФ может грозить водителю лишением прав на срок не менее 1,5 лет и штрафом в размере 45 тысяч рублей, рассказал РИА Новости автоэксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы организации «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект правительства, которым вводится административное наказание за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Согласно изменениям в примечание к статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»), ответственность наступит в случае наличия в организме новых потенциально опасных психоактивных веществ. Также законопроект устанавливает ответственность за обнаружение в организме водителя лекарственных препаратов, ухудшающих внимание, но не относящиеся к этиловому спирту и наркотикам.
«Санкции по статье 12.8 КоАП очень строгие: лишение права управления сроком не менее полутора лет и штраф 45 тысяч рублей. Применяются они независимо от дозы, рецепта и субъективного самочувствия водителя», — рассказал Шкуматов, разъясняя текст правительственного законопроекта.
По словам эксперта, в соответствии с законопроектом, под уголовно-административную норму попадают широкодоступные лекарства: противокашлевые средства с кодеином, сердечные капли с фенобарбиталом, ряд седативных и анальгетических препаратов. Шкуматов подчеркнул, что методика медицинского освидетельствования не предусматривает «пороговых» значений, аналогичных допустимой норме алкоголя.
«Ситуацию усугубляет отсутствие юридически обязательного перечня “запрещенных” лекарств: Минздрав публикует лишь рекомендательный список, не охватывающий быстро обновляющийся ассортимент аптек. Информационные предупреждения на самих препаратах, как правило, сформулированы неоднозначно, а крупноформатная маркировка для водителей пока не введена. Дополнительно клинические показатели (давление, пульс, координация) официально исключены из оценки состояния», — отметил Шкуматов.
Эксперт при этом отметил, что одобренный Госдумой законопроект призван устранить этот пробел, так как вводит специальный перечень препаратов, прием которых способен ухудшить внимание и реакцию. Его формирование и актуализацию планируется поручить правительству, подчеркнул Шкуматов.
«Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медосвидетельствования», — добавил эксперт.
Он порекомендовал водителям, принимающим лекарства, тщательно изучить состав всех препаратов, а также сообщить врачу о необходимость управления автомобилем. Кроме того, Шкуматов посоветовал хранить рецепты и инструкции в машине для возможного обжалования протокола.
«Воздерживайтесь от поездок в течение полного периода выведения действующего вещества из организма (для кодеина — до 12 часов, для фенобарбитала — до четырёх суток) с удвоенным запасом времени, не полагайтесь на субъективное ощущение бодрости, поскольку сегодня юридически значим лишь факт обнаружения вещества», — рекомендует автоэксперт.