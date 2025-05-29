Вознесение Господне 2025: что категорически нельзя делать 29 мая, приметы

Вознесение Господне имеет глубокие корни в христианской традиции. В Евангелии от Луки (24:50−53) и Деяниях Апостолов (1:9−11) описывается, как Христос, после того как явился своим ученикам, вознесся на небеса, обещая им Святого Духа и возвращение в конце времен. Этот праздник отмечает не только физическое вознесение Христа, но и его божественную природу.