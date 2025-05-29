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Минюст РФ не нашел оснований признавать Пугачеву и Урганта иноагентами

На данный момент нет оснований для включения телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой в реестр иностранных агентов. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

Телеведущий и певица не нарушали законодательство.

На данный момент нет оснований для включения телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой в реестр иностранных агентов. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПолучить статус иноагента в РФ станет еще проще.

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — сказал Свириденко. Его слова передает ТАСС.

Свириденко подчеркнул, что включение в реестр иностранных агентов возможно только при наличии доказательств нарушения закона, в том числе получения иностранной поддержки или осуществления деятельности, угрожающей безопасности России. По данным Минюста, в действиях Урганта и Пугачевой таких нарушений не выявлено.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду») обратился к главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой проверить основания для признания Урганта иностранным агентом. Поводом стали сообщения о регистрации телеведущего как индивидуального предпринимателя во Франции.