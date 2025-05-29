Красноярскому Дому кино сменили вывеску (видео)

К 115-летию красноярского Дома кино на фасаде здания обновили вывеску. Вместо привычной появилась более лаконичная с названием учреждения и годом основания — 1910.
Кадрами исторического события поделились в соцсетях Дома кино.
Предыдущая вывеска украшала кинотеатр на проспекте Мира с 1995 года.
Напомним, также на фасаде красноярского Дома кино размещен горельеф «Свобода» — полуобнаженная женщина с серпом и молотом в руках окружена ружьями и стоит на геральдическом орле и символах монархической власти: скипетре и державе. Этот горельеф установили в 1977 году, когда Дом кино еще был кинотеатром «Октябрь». Каким образом это изображение пропустил в то время творческий совет и власти, остается загадкой.