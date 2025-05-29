Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярскому Дому кино сменили вывеску (видео)

К 115-летию красноярского Дома кино на фасаде здания обновили вывеску.

Источник: Newslab.ru

К 115-летию красноярского Дома кино на фасаде здания обновили вывеску. Вместо привычной появилась более лаконичная с названием учреждения и годом основания — 1910.

Кадрами исторического события поделились в соцсетях Дома кино.

Предыдущая вывеска украшала кинотеатр на проспекте Мира с 1995 года.

Напомним, также на фасаде красноярского Дома кино размещен горельеф «Свобода» — полуобнаженная женщина с серпом и молотом в руках окружена ружьями и стоит на геральдическом орле и символах монархической власти: скипетре и державе. Этот горельеф установили в 1977 году, когда Дом кино еще был кинотеатром «Октябрь». Каким образом это изображение пропустил в то время творческий совет и власти, остается загадкой.