Красноярскому Дому кино сменили вывеску (видео)

Напомним, также на фасаде красноярского Дома кино размещен горельеф «Свобода» — полуобнаженная женщина с серпом и молотом в руках окружена ружьями и стоит на геральдическом орле и символах монархической власти: скипетре и державе. Этот горельеф установили в 1977 году, когда Дом кино еще был кинотеатром «Октябрь». Каким образом это изображение пропустил в то время творческий совет и власти, остается загадкой.