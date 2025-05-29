Никакого хаоса: китайские туравтобусы больше не создают заторы на улицах Владивостока

«Китайские автобусы теперь стоят возле отелей, где проживают приехавшие группы. В регионе по-прежнему ведётся работа по информированию и контролю перевозчиков, в том числе и иностранных, о необходимости строгого соблюдения ПДД и правил парковки. Для автобусов выделены парковки возле популярных мест показа, например, на Корабельной набережной или напротив кинотеатра “Уссури”», — добавили в министерстве.