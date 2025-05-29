Никакого хаоса: китайские туравтобусы больше не создают заторы на улицах Владивостока

В Приморье продолжается проверка соблюдения требований Межправительственного соглашения между Россией и Китаем по приёму туристических групп. Особое внимание уделяется наличию у экскурсоводов государственной аттестации. В федеральном реестре зарегистрированы 45 российских специалистов со знанием китайского языка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минтуризма Приморья.
Очередной мониторинг прошёл в популярных у туристов местах — возле мемориала «Боевая слава ТОФ» и Центра морских экскурсий. За день проверено 18 групп, все экскурсии проводились российскими гидами.
«Приморские туркомпании понимают, что при выявлении нарушений Межправсоглашений они могут быть исключены из реестра, а это плохо для бизнеса», — пояснили в министерстве туризма.
Отдельно отмечается положительная динамика по автобусам: если ранее транспорт с китайскими водителями нередко парковался с нарушениями — вдоль Корабельной набережной и на улице Светланской, — то теперь этого не наблюдается.
«Китайские автобусы теперь стоят возле отелей, где проживают приехавшие группы. В регионе по-прежнему ведётся работа по информированию и контролю перевозчиков, в том числе и иностранных, о необходимости строгого соблюдения ПДД и правил парковки. Для автобусов выделены парковки возле популярных мест показа, например, на Корабельной набережной или напротив кинотеатра “Уссури”», — добавили в министерстве.
Контроль за соблюдением правил дорожного движения и парковки продолжается. Ведётся диалог с китайской стороной о достижении паритета между российскими и китайскими автобусами на приграничных маршрутах.
Отмечается, что с начала года в Приморье без виз прибыли 38,4 тысячи китайских туристов. Мониторинг исполнения соглашения будет продолжен — для этого разработан график проверок, назначены ответственные лица.
Напомним, в марте в Приморье обсудили усиление контроля за китайскими автобусами, пересекающими границу России.