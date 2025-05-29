Суд во Владивостоке арестовал имущество экс-мэра Николаева

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи наложил арест на почти 370 помещений, 15 зданий, почти 270 машиномест и земельные участки, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
ГП подала иск к Николаеву, его сестре — депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Оленева сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой «выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти». Суд в рамках принятия обеспечительных мер арестовал активы ответчиков. Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня. РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева.
«Наложен арест в отношении 16 земельных участков, 15 зданий, четырех объектов незавершенного строительства, арест на одно морское судно, 55 помещений, 311 жилых помещений, 266 машиномест. Наложен арест на имущество и счета ответчиков — трех физических лиц и 16 юридических лиц, арест на доли в уставных капиталах ответчиков — 16 юридических лиц», — сказала Оленева.
Николаев был главой Владивостока в 2004—2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.