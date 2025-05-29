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1 июня в Хабаровском крае нельзя будет купить алкоголь в магазинах

Запрет коснется также продажи пива и пивных напитков.

Источник: Комсомольская правда

1 июня в Хабаровском крае введут запрет на продажу алкогольной продукции. Магазины не смогут продавать также пиво и пивные напитки — ограничение связано с Днём защиты детей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Продажа алкоголя в этот день разрешена только в заведениях общественного питания — ресторанах, кафе и барах. При этом напитки можно будет употребить только на месте — как в зале, так и на летней веранде.

«Ограничение вводится по краевому закону. Такие же запреты действуют ежегодно в День молодёжи и 1 сентября», — рассказали в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края.