Госдума упростила доступ для вдов к транспорту погибших на СВО супругов

Сейчас, как подчеркивается в пояснительной записке, использование таких транспортных средств до вступления в наследство может привести к административному наказанию. Из-за этого вдовы погибших не могут пользоваться автомобилем как минимум шесть месяцев, что создает трудности при перевозке детей и решении бытовых вопросов.