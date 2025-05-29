Юрист Соловьев: мошенники придумали новое слово вместо «безопасного счета»

«Мошенники теперь используют термины “криптовалютные”, “резервные” и “декларационные” счета вместо ранее популярного “безопасного счета”. Но суть схемы не изменилась — злоумышленники по-прежнему пытаются убедить жертв перевести деньги под предлогом их “защиты”. Термины должны быть достаточно профессиональными, чтобы вызывать доверие, но при этом понятными обычному человеку и звучать безапелляционно», — сказал Соловьев. Его слова передает агентство «Прайм».