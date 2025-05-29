Юрист Соловьев: мошенники придумали новое слово вместо «безопасного счета»

Преступники маскируют финансовый обман.
Мошенники сменили терминологию: вместо «безопасных счетов» теперь предлагают «криптовалютные», «резервные» и «декларационные» счета, но суть обмана осталась прежней. О новой тактике финансовых мошенников предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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«Мошенники теперь используют термины “криптовалютные”, “резервные” и “декларационные” счета вместо ранее популярного “безопасного счета”. Но суть схемы не изменилась — злоумышленники по-прежнему пытаются убедить жертв перевести деньги под предлогом их “защиты”. Термины должны быть достаточно профессиональными, чтобы вызывать доверие, но при этом понятными обычному человеку и звучать безапелляционно», — сказал Соловьев. Его слова передает агентство «Прайм».
По словам юриста, разработкой подобных терминов занимаются профессиональные преступные группы, включающие психологов, юристов, экономистов и даже специалистов по нейролингвистическому программированию (НЛП). Их задача — создать максимально убедительную легенду, которая заставит человека без раздумий выполнять указания мошенников.
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Он подчеркнул, что формулировки могут быстро меняться, если прежние перестают работать. Так произошло с понятием «безопасный счет», которое уже насторожило многих граждан. Соловьев напомнил, что по-настоящему безопасен только личный банковский счет, доступ к которому нельзя предоставлять посторонним. Юрист призвал россиян избегать любых финансовых разговоров с незнакомцами, независимо от используемых ими терминов.