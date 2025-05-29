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Полковник Макгрегор: существование Украины в будущем под вопросом

Он напомнил, что «большую» часть истории Украина являлась регионом.

Источник: Аргументы и факты

Полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что после завершения конфликта Украина «вряд ли сможет» существовать как «независимое государство».

Он напомнил, что «большую» часть истории Украина являлась регионом.

«Существование Украины в будущем — открытый вопрос. Большую часть истории она была просто регионом. Если смотреть со времени переворота в 2014 году, можно выделить три части: восточную, где проживают русские, западную, которая была под властью Польши, Австро-Венгрии. И есть середина, то есть нечто среднее между двумя сторонами», — заявил Макгрегор, пост опубликован в соцсети X*.

По его словам, восточная часть также останется российской. Помимо этого, к ней присоединится «часть центра». Он также выразил мнение, что у западной части «возникнут проблемы».

«А что будет в западной части пока сложно сказать, многие граждане покинули эти области и не собираются возвращаться. Запад ничего не знает об Украине, не знает, что с ней делать. Это превратилось в большое болото», — говорится в заявлении.

Ранее Макгрегор напомнил, что Российская Федерация не стремится «захватить» Европу, он подчеркнул, что пришло время наладить с отношения РФ.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.