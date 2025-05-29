Минюст не нашел оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами

На данный момент нет оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами, так как не зафиксировано никаких нарушений законодательства с их стороны. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко в интервью ТАСС.
«Мы действуем только на основе фактов. Если человек соблюдает закон, это очевидно. На сегодняшний день нет оснований считать их иноагентами», — отметил он.
Свириденко добавил, что включение лиц в реестр иностранных агентов возможно лишь при наличии подтвержденных фактов правонарушений.
Ранее депутат Госдумы Николай Новичков обратился к министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть возможность признания Ивана Урганта иноагентом. По его словам, в СМИ появилась информация о том, что Ургант зарегистрировался во Франции как индивидуальный предприниматель.
Согласно федеральному закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», иностранным агентом может быть признано как российское, так и иностранное юридическое лицо, получающее поддержку или находящееся под иностранным влиянием и осуществляющее определенные виды деятельности. 2 мая вступил в силу указ президента РФ о расширении оснований для признания иноагентами. Теперь статус иностранного агента могут получить граждане, которые содействуют исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если эти решения угрожают безопасности страны. Также статус будет присваиваться за поддержку аналогичных решений иностранных властей и за вовлечение граждан, включая несовершеннолетних, в сбор информации о военно-технической деятельности России, если это создает угрозу безопасности страны.