Минюст не нашел оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами

Согласно федеральному закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», иностранным агентом может быть признано как российское, так и иностранное юридическое лицо, получающее поддержку или находящееся под иностранным влиянием и осуществляющее определенные виды деятельности. 2 мая вступил в силу указ президента РФ о расширении оснований для признания иноагентами. Теперь статус иностранного агента могут получить граждане, которые содействуют исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если эти решения угрожают безопасности страны. Также статус будет присваиваться за поддержку аналогичных решений иностранных властей и за вовлечение граждан, включая несовершеннолетних, в сбор информации о военно-технической деятельности России, если это создает угрозу безопасности страны.