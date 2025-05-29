В Богучанском районе растет число больных с инсультами

Врачи отмечают, что инсульт заметно молодеет: мозговые удары все чаще случаются у людей трудоспособного возраста и у подростков в возрасте до 17 лет. По этому показателю в Богучанском районе зафиксировано превышение среднегодового значения на 62%, отмечает пресс-служба краевого Минздрава.
Среди основных причин «омоложения» заболевания специалисты называют последствия коронавируса, провоцирующие тромбообразование сосудов, а также негативное влияние на здоровье быстрого темпа жизни и стрессовых ситуаций.
Для профилактики инсульта важно следить за уровнем холестерина, спать 7 часов, вести активный образ жизни, а также ввести в ежедневный рацион витамины Д3 и магний В6.
«Крайне важно регулярно наблюдаться у участкового терапевта. Таблетки помогают корректировать артериальное давление, держать в норме уровень холестерина и, таким образом, избежать инсульта и его тяжелых последствий. Сейчас есть специальные препараты для профилактики инсульта, они разжижают кровь. Мы делаем назначения тем больным, кто уже перенес инсульт. Их тоже нужно принимать строго по назначению врача, без самодеятельности, когда человек рассуждает: “плохое самочувствие — принимаю, хорошее — не принимаю”. Это безответственный подход. За здоровьем нужно следить и принимать лекарства постоянно, независимо от текущего самочувствия», — отмечает заведующая неврологическим отделением Богучанской районной больницы Наталья Цесарская.