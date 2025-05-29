В Богучанском районе растет число больных с инсультами

«Крайне важно регулярно наблюдаться у участкового терапевта. Таблетки помогают корректировать артериальное давление, держать в норме уровень холестерина и, таким образом, избежать инсульта и его тяжелых последствий. Сейчас есть специальные препараты для профилактики инсульта, они разжижают кровь. Мы делаем назначения тем больным, кто уже перенес инсульт. Их тоже нужно принимать строго по назначению врача, без самодеятельности, когда человек рассуждает: “плохое самочувствие — принимаю, хорошее — не принимаю”. Это безответственный подход. За здоровьем нужно следить и принимать лекарства постоянно, независимо от текущего самочувствия», — отмечает заведующая неврологическим отделением Богучанской районной больницы Наталья Цесарская.