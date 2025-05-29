Суд обязал мэрию Хабаровска сделать пешеходные дорожки у новых ЖК

Сейчас пешеходы вынуждены ходить по проезжей части дороги от улиц Героев и Совхозной до Трехгорной. Прокуратура провела проверку, во время которой установлено, что при заключении договора администрация города не предусмотрела при строительстве двух ЖК благоустройство улично-дорожной сети. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд.