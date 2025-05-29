Суд обязал мэрию Хабаровска сделать пешеходные дорожки у новых ЖК

В Хабаровске суд обязал администрацию города сделать тротуары для пешеходов у жилых комплексов «Вершины» и «Город 4212», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сейчас пешеходы вынуждены ходить по проезжей части дороги от улиц Героев и Совхозной до Трехгорной. Прокуратура провела проверку, во время которой установлено, что при заключении договора администрация города не предусмотрела при строительстве двух ЖК благоустройство улично-дорожной сети. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд.
— Железнодорожный районный суд удовлетворил требования прокуратуры, на муниципалитет возложена обязанность привести участок дороги в нормативное состояние. Для обустройства тротуара разработана схема организации дорожного движения на пересечении улиц Совхозная и Тимощука. Проведение работ запланировано в текущем году, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, ранее прокуратура через суд добилась от мэрии ремонта дорог в Железнодорожном районе Хабаровска.