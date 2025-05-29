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Не более 10 л на человека: новосибирцев пугают фейковыми талонами на бензин

В соцсетях распространяется фальшивый документ Минэнерго, который ограничивает продажу топлива физлицам.

Источник: Reuters

Автомобилистов в Новосибирске напугала информация из социальных сетей — якобы в России вводят ограничение на продажу бензина физическим лицам. А именно — не более 10 литров на человека в неделю.

Причём «доказательством» служит опубликованное фото документа, «подписанного» главой ведомства Сергеем Цивилевым.

Портал «Om1 Новосибирск» отметил ряд несостыковок в тексте. Например, ошибки в стилистике и пунктуации, неверно указанное постановление правительства.

Отмечается, что подобные фейки рождались уже не раз.