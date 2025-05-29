В Тулунском районе простятся с погибшим бойцом СВО Денисом Беккером

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Денис Беккер из Тулунского района. Об этом сообщает мэр района Александр Тюков.
— Мы все гордимся мужеством нашего земляка, который погиб как настоящий герой, разделяем с родными ему людьми боль утраты. Память о Денисе Сергеевиче навсегда останется в наших сердцах, — пишет Александр Тюков в социальных сетях.
Защитника Отечества проводят в последний путь 30 мая 2025 года. Церемония прощания начнется в 12:00 в культурно-досуговом центре деревни Владимировка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 30 мая в Байкальске состоится прощание с двумя подростками, погибшими в кровавой бойне. Напомним, четверо школьников были убиты во время празднования дня рождения.