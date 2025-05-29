Косметолог Рябинова назвала 10 продуктов, которые остановят выпадение волос

Выпадение волос — проблема, с которой сталкиваются и мужчины, и женщины. Причины могут быть разными: стресс, гормональные нарушения, дефицит витаминов, неправильный уход, но одним из ключевых факторов остается питание. Действительно, некоторые продукты способны укрепить волосы, улучшить их рост и даже замедлить выпадение, рассказала «Вечерней Москве» косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.