Движение в центре Хабаровска перекроют 1 июня в связи с проведением фестиваля «Амурские волны»

Также в этот период будут изменены троллейбусные, трамвайные и автобусные маршруты.
- Троллейбусы № 1 и 4 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улицам Синельникова, Ким Ю Чена на улицу Московскую. В обратном направлении они поедут с левым поворотом на улицу Карла Маркса и далее по установленным маршрутам;
- Трамвай № 1 будет следовать по маршруту «Дальхимфарм — Индустриально-экономический колледж», а трамвай № 2 — от «Картонно-рубероидного заводя до Индустриально-экономического колледжа».
Автобусные маршруты:
- № 1 Л. Автобус будет двигаться с улицы Ленина на улицу Запарина, Уссурийский бульвар, улицы Тургенева, Ленина, Ленинградскую до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута остановка для высадки и посадки пассажиров будет определена у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
- № 1С. Маршрут проследует с улицы Комсомольской по Амурскому бульвару, улицам Запарина, Серышева, Ленинградской до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута остановка будет определена у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
- № 8, 8−1, 17−1, 49. Транспорт пойдет в направлении с улицы Калинина по Амурскому бульвару на улицы Запарина, Серышева до улицы Калинина и в обратном направлении по установленным маршрутам;
- № 10. Автобус проследует с улицы Волочаевской будет следовать на улицы Ленина, Ленинградскую (через железнодорожный вокзал) на улицу Воронежскую и далее по установленному маршруту. В обратном направлении — с улицы Воронежской будет следовать по улицам Ленинградской (через железнодорожный вокзал), Ленина до улицы Волочаевской и далее по установленному маршруту;
- № 14−1, 21, 21−1, 82−1, 82−2, 82−3. Маршруты будут следовать в направлении центра города с улицы Карла Маркса на улицы Московскую, Ким Ю Чена, Ленинградскую, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленным маршрутам;
- № 19. Транспорт отправится в направлении центра города с улицы Карла Маркса по улицам Синельникова, Ким Ю Чена, Московскую, на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленному маршруту;
- № 23. Автобус пойдет с улицы Комсомольской по Амурскому бульвару на улицу Волочаевскую и далее по установленному маршруту;
- № 29К. Маршрут проследует с улицы Ленина на улицы Ленинградскую, Синельникова, Карла Маркса и далее по установленному маршруту;
- № 29П. Транспорт отправится с улицы Карла Маркса на улицы Ленинградскую, Ленина до улицы Волочаевской и далее по установленному маршруту;
- № 34. Автобус будет двигаться от железнодорожного вокзала по улице Ленинградской на улицу Ленина до улицы Калинина и далее по установленному маршруту. В обратном направлении: с улицы Запарина на улицы Ленина, Ленинградскую и далее по установленному маршруту;
- № 56−1. Маршрут проследует с улицы Московской с левым поворотом на улицу Карла Маркса, через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и далее по установленному маршруту;
- № 58−1. Транспорт пойдет в направлении центра города с улицы Карла Маркса на улицу Льва Толстого, по Амурскому бульвару до улицы Волочаевской и далее по установленному маршруту. В направлении: из центра города он будет следовать по Амурскому бульвару на улицы Льва Толстого, Карла Маркса и далее по установленному маршруту;
- № 61К и 61С. Автобусы отправятся от железнодорожного вокзала по улицам Серышева, Комсомольской, Амурскому бульвару, Запарина, Серышева, Ленинградской до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута остановка для высадки и посадки пассажиров будет определена у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
- № 71−1, 71−2. Маршруты будут следовать в направлении северной части города с улицы Запарина по улице Ленина на улицу Ленинградскую (через железнодорожный вокзал) до улицы Воронежской и далее по установленным маршрутам. В направлении Южного микрорайона с улицы Воронежской будут следовать по улице Ленинградской (через железнодорожный вокзал) на улицу Ленина до улицы Калинина и далее по установленным маршрутам;
- № 73. Транспорт проследует с улицы Запарина с левым поворотом на Уссурийский бульвар, улицу Калинина до улицы Ленина и далее по установленному маршруту;
- № 83. Автобус отправится с улицы Запарина с правым поворотом на улицу Ленина до улицы Дзержинского и далее по установленному маршруту;
- № 83П-1. Маршрут проследует по улице Ленина до улицы Калинина далее по установленному маршруту;
- Движение маршрутки № 52−1 будет временно приостановлено.