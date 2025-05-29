Неосторожное убийство семилетней давности раскрыли во Владивостоке

В июне 2018 года в квартире дома по улице Лянчихинской собрались гости. Двое мужчин повздорили, конфликт перешёл в потасовку, в ходе которой один из участников ссоры напал на оппонента, избив его кулаками по голове и телу. Он нанёс потерпевшему не менее десяти ударов такой силы, что оппонент потерял сознание. Агрессор покинул место преступления.
Чуть позже вернулся хозяин квартиры, который не придал значение тому, что его гость с очевидными телесными повреждениями лежит без сознания, так как списал состояние гостя на мертвецки пьяный сон, и лёг спать сам.
В больницу потерпевший был доставлен только утром. В себя пациент так и не пришёл, он скончался через девять дней.
Расследование преступления затянулось, за это время неосторожный убийца попал в колонию уже за другое преступление против личности, совершённое в 2020 году. Дело удалось сдвинуть с мёртвой точки, когда следователи установили личность свидетеля преступления, проанализировав собранные за предыдущие годы материалы дела. А показания свидетеля позволили выйти уже на подозреваемого.
Сейчас расследование завершено, 35-летнему фигуранту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения, далее дело уйдёт в суд.