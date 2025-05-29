Неосторожное убийство семилетней давности раскрыли во Владивостоке

В июне 2018 года в квартире дома по улице Лянчихинской собрались гости. Двое мужчин повздорили, конфликт перешёл в потасовку, в ходе которой один из участников ссоры напал на оппонента, избив его кулаками по голове и телу. Он нанёс потерпевшему не менее десяти ударов такой силы, что оппонент потерял сознание. Агрессор покинул место преступления.