Опасный шуруповёрт: во Владивостоке врачи-урологи спасли двух мальчиков

Как сообщил Telegram-канал «Минздрав Приморья», в первом случае пятилетний мальчик без спроса взял шуруповёрт и включил его во время игры. Инструмент захватил колготки ребёнка и начал наматывать их на свою вращающуюся биту. Вместе с одеждой на биту попала и крайняя плоть мальчика, что вызвало травму. Врачи диагностировали травматический отрыв кожи и повреждение полового члена до корня. Рана оказалась инфицированной, состояние ребёнка оценили как средней тяжести. Мальчику экстренно провели операцию, восстановили кожный покров и продолжили лечение в стационаре для предотвращения осложнений.