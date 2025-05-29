Опасный шуруповёрт: во Владивостоке врачи-урологи спасли двух мальчиков

В Краевой детской клинической больнице № 1 врачи-урологи оказали помощь двум мальчикам, получившим тяжелые бытовые травмы из-за неосторожного обращения с шуруповёртом. В обоих случаях дети самостоятельно добрались до опасного инструмента, что привело к серьезным последствиям.
Как сообщил Telegram-канал «Минздрав Приморья», в первом случае пятилетний мальчик без спроса взял шуруповёрт и включил его во время игры. Инструмент захватил колготки ребёнка и начал наматывать их на свою вращающуюся биту. Вместе с одеждой на биту попала и крайняя плоть мальчика, что вызвало травму. Врачи диагностировали травматический отрыв кожи и повреждение полового члена до корня. Рана оказалась инфицированной, состояние ребёнка оценили как средней тяжести. Мальчику экстренно провели операцию, восстановили кожный покров и продолжили лечение в стационаре для предотвращения осложнений.
Во втором случае годовалый малыш также самостоятельно взял шуруповерт и включил его вечером. И вновь инструмент намотал колготки и вместе с одеждой захватил половой член ребёнка, что привело к травматическому отрыву кожи и поверхностной фасции. Мальчика срочно прооперировали врачи-урологи Краевой детской больницы № 1.
Сейчас здоровье обоих детей вне опасности, функции органов удалось сохранить. Дети продолжают восстановление под наблюдением специалистов. Врачи напоминают родителям о необходимости тщательно контролировать доступ детей к опасным предметам и хранить инструменты в недоступных местах.