Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирская область не обеспечит себя картофелем и в 2025 году

Как отмечают специалисты, объёмы промышленного производства картофеля в области на протяжении последних лет остаются стабильными.

Источник: Freepik

В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области сообщили, что в 2025 году под посадку картофеля в регионе отведено около 3,4 тысячи гектаров. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Как отмечают специалисты, объёмы промышленного производства картофеля в области на протяжении последних лет остаются стабильными.

Ранее жители региона часто арендовали земельные участки у фермеров и сельхозпредприятий для выращивания картофеля в личных целях.

Сейчас на прилавках магазинов и рынков Новосибирской области преобладает импортный картофель, поступающий из Египта, Китая и Израиля.