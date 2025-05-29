Новосибирская область не обеспечит себя картофелем и в 2025 году

В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области сообщили, что в 2025 году под посадку картофеля в регионе отведено около 3,4 тысячи гектаров. Об этом пишет BFM-Новосибирск.
Как отмечают специалисты, объёмы промышленного производства картофеля в области на протяжении последних лет остаются стабильными.
Ранее жители региона часто арендовали земельные участки у фермеров и сельхозпредприятий для выращивания картофеля в личных целях.
Сейчас на прилавках магазинов и рынков Новосибирской области преобладает импортный картофель, поступающий из Египта, Китая и Израиля.