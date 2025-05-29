У библиотек в России начался ренессанс

«С 2019 года мы начали масштабную работу по модернизации муниципальных библиотек, и на сегодняшний день во всех регионах России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) уже создано более 1 220 модельных библиотек. Эти библиотеки стали настоящими центрами притяжения, местами для встреч и досуга, где люди разных возрастов могут с пользой провести время, обучиться или поработать, участвовать в интересных мероприятиях или просто комфортно читать. Конечно, посещаемость таких библиотек возросла на 40% с 2021 по 2024 год. Это можно смело назвать постепенным разворотом отрасли к своему ренессансу», — подчеркнула Любимова в беседе с ТАСС в Национальном музее Казахстана, где проходил круглый стол с участием творческой и научной интеллигенции двух стран.