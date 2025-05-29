У библиотек в России начался ренессанс

Библиотечная сфера в России переживает настоящий ренессанс, и современные высокотехнологичные библиотеки стимулируют россиян с большим интересом удовлетворять свою любовь к литературе. Об этом сообщила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова.
Министр отметила, что молодежь охотно проводит время в библиотеках. По её словам, библиотеки долгое время оставались одним из немногих источников информации и знаний, однако с развитием информационных технологий и распространением интернета ситуация изменилась, и стало очевидным, что отрасли необходима глобальная перезагрузка.
«С 2019 года мы начали масштабную работу по модернизации муниципальных библиотек, и на сегодняшний день во всех регионах России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) уже создано более 1 220 модельных библиотек. Эти библиотеки стали настоящими центрами притяжения, местами для встреч и досуга, где люди разных возрастов могут с пользой провести время, обучиться или поработать, участвовать в интересных мероприятиях или просто комфортно читать. Конечно, посещаемость таких библиотек возросла на 40% с 2021 по 2024 год. Это можно смело назвать постепенным разворотом отрасли к своему ренессансу», — подчеркнула Любимова в беседе с ТАСС в Национальном музее Казахстана, где проходил круглый стол с участием творческой и научной интеллигенции двух стран.
Глава Минкультуры РФ также отметила, что любовь к литературе всегда была характерной чертой россиян, а с появлением современных высокотехнологичных библиотек и их впечатляющими книжными фондами эта любовь не только возрастает, но и успешно передается молодым поколениям.
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