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Телефонные мошенники переименовали «безопасные счета»

Телефонные мошенники стали переходит от ранее устоявшегося понятия «безопасный счет» при обмане россиян.

Телефонные мошенники стали переходит от ранее устоявшегося понятия «безопасный счет» при обмане россиян. Теперь же стали применять «криптовалютные», «декларационные» и «резервные» счета, сообщил юрист Иван Соловьев, передает агентство «Прайм».

При этом, отмечает он, сама мошенническая схема не изменилась. А над созданием формулировок работают психологи и другие специалисты. Все подчинено одной цели — убедить потенциальную жертву и вызвать у нее доверие, чтобы потом заполучить ее средства.

«Термины, слова и словосочетания должны быть в меру профессиональными и понятными простому человеку, но при этом безапелляционными», — пояснил юрист.

Сейчас, отметил Соловьев, время «безопасных счетов прошло». Формулировка перестала работать, поэтому ее заменили на другую. И добавил, что безопасным является только ваш личный счет, от которого посторонних нужно держать подальше. Юрист предупредил россиян, чтобы они ограничивали разговоры с незнакомцами и не переводили им средства.

Ранее «МК» писал, что в Москве задержали действовавших от имени автосалонов шестерых мошенников.