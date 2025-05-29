Телефонные мошенники переименовали «безопасные счета»

Телефонные мошенники стали переходит от ранее устоявшегося понятия «безопасный счет» при обмане россиян. Теперь же стали применять «криптовалютные», «декларационные» и «резервные» счета, сообщил юрист Иван Соловьев, передает агентство «Прайм».
При этом, отмечает он, сама мошенническая схема не изменилась. А над созданием формулировок работают психологи и другие специалисты. Все подчинено одной цели — убедить потенциальную жертву и вызвать у нее доверие, чтобы потом заполучить ее средства.
«Термины, слова и словосочетания должны быть в меру профессиональными и понятными простому человеку, но при этом безапелляционными», — пояснил юрист.
Сейчас, отметил Соловьев, время «безопасных счетов прошло». Формулировка перестала работать, поэтому ее заменили на другую. И добавил, что безопасным является только ваш личный счет, от которого посторонних нужно держать подальше. Юрист предупредил россиян, чтобы они ограничивали разговоры с незнакомцами и не переводили им средства.
Ранее «МК» писал, что в Москве задержали действовавших от имени автосалонов шестерых мошенников.