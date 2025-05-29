Мужчинам рассказали, как не попасться на удочку мошенниц

Юрист Илья Русяев, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», заявил, что фиксирование цен на блюда и услуги до оформления заказа может помочь мужчинам избежать мошеннических схем, связанных с так называемыми консуматоршами. Эти женщины намеренно вводят мужчин в заблуждение, чтобы получить завышенные суммы по счету. Об этом рассказали в издании «NEWS.ru».