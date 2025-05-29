Мужчинам рассказали, как не попасться на удочку мошенниц

Юрист Илья Русяев, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», заявил, что фиксирование цен на блюда и услуги до оформления заказа может помочь мужчинам избежать мошеннических схем, связанных с так называемыми консуматоршами. Эти женщины намеренно вводят мужчин в заблуждение, чтобы получить завышенные суммы по счету. Об этом рассказали в издании «NEWS.ru».
По словам юриста, действия консуматорш могут быть квалифицированы как мошенничество, особенно если мужчина оказывается введенным в заблуждение относительно условий обслуживания. Русяев отметил, что заранее спланированное поведение, когда женщина убеждает мужчину посетить конкретное заведение, а сотрудники заведения под давлением требуют оплату неадекватного счета, может свидетельствовать о организованной схеме неправомерного обогащения.
Для снижения рисков юрист рекомендует настаивать на документальном подтверждении стоимости услуг до момента заказа, запрашивать меню с указанными ценами и сохранять чеки. В случае возникновения спорной ситуации он советует записать разговор, зафиксировать интерьер заведения и поведение персонала, а при необходимости сразу вызывать полицию. Особенно важно в заявлении указать на согласованность действий между персоналом заведения и консуматоршей.
Таким образом, в случае конфликта рекомендуется зафиксировать разговор и оформление заведения, а при угрозах или принуждении — обращаться в правоохранительные органы. В заявлении следует указать на факт введения в заблуждение и согласованные действия между консуматоршей и персоналом.