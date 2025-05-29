Минюст: оснований для признания Урганта и Пугачёвой иноагентами нет

Напомним, в сентябре 2022 года супруг Пугачевой Максим Галкин* был включён Минюстом в список иностранных агентов. Вместе они проживают за пределами России. В марте 2024 года Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) и глава этой организации Виталий Бородин потребовал признать Пугачеву иноагентом из-за ее высказываний.