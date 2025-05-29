Минюст: оснований для признания Урганта и Пугачёвой иноагентами нет

Оснований для признания иностранными агентами телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачёвой не выявлено, заявил заместитель министра юстиции России Олег Свириденко.
«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — сказал замглавы ведомства, которого цитирует ТАСС.
Он напомнил, что внесение в реестр иноагентов требует наличия подтвержденных сведений о нарушениях законодательства.
Напомним, в сентябре 2022 года супруг Пугачевой Максим Галкин* был включён Минюстом в список иностранных агентов. Вместе они проживают за пределами России. В марте 2024 года Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) и глава этой организации Виталий Бородин потребовал признать Пугачеву иноагентом из-за ее высказываний.
* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.