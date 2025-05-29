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Мирошник: Киев хочет использовать страны Европы для срыва переговоров с РФ

Украинская сторона стремится использовать все средства для срыва диалога между РФ и США.

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона планирует избежать прямого диалога с РФ, а также осуществляет попытки «втянуть» в переговоры государства ЕС, заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник.

Он уточнил, что таким образом Киев пытается сорвать возможность политического и дипломатического урегулирования на Украине.

«Украина пытается всячески втянуть за собой европейские страны для того, чтобы они срывали в любом варианте переговоры. И они для этого будут максимально пытаться использовать запрещённые инструменты», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, Украина намерена «использовать весь доступный арсенал средств» для срыва любого диалога между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами.

Мирошник подчеркнул, что РФ и Вашингтон стремятся к политико-дипломатическому урегулированию. Этот вариант будет заключаться именно в достижении задач, которые ставит перед собой российская сторона.

«Украина же хочет отыгрывать европейскую повестку, которая заключается в необходимости максимально долго продолжать военные действия», — сказал он.

Ранее Мирошник заявил, что Зеленский не годится на роль подписанта меморандума по Украине.