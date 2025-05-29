В России вводят проверку при снятии наличных: как государство защищает граждан от мошенников

На территории России с 1 июня начнет действовать новый закон о мошенниках. Его положения направлены на защиту данных и средств граждан страны. О сущности закона рассказал руководитель центра правопорядка по Москве и Московской области Александр Хаминский, цитирует РИА Новости.
Юрист напомнил, что банки начнут проверять «подозрительное снятие наличных». Теперь кредитные организации обяжут выявлять признаки выдачи средств без добровольного согласия. Закон также, дополнил юрист, позволит выбрать близкого человека в качестве уполномоченного лица. Такой человек сможет подтвердить совершение операции по переводу средств. Это также позволит избавить граждан от нежелательных махинаций.
«В случае выявления попытки такой выдачи банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах», — подытожил Александр Хаминский.
Однако мошенники не всегда требуют от жертв огромных сумм, за которыми нужно обращаться в банк. Они могут обмануть и на небольшие деньги. Главное для мошенника — доверие жертвы. Особенно часто злоумышленники орудуют в Telegram.