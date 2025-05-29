Психиатр предупредил, что популярное средство от тревожности может повредить мозг

Эксперт также отмечает, что привычка лечить тревожность «народными средствами» вроде настоек и трав не только неэффективна, но и может быть вредна. Особенно если в одном флаконе смешано больше 3−4 компонентов, взаимодействие которых между собой плохо изучено.