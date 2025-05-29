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Психиатр предупредил, что популярное средство от тревожности может повредить мозг

Врач Мещеряков: Популярные капли от тревоги вызывают зависимость и делают глупее.

Источник: Комсомольская правда

Многие до сих пор считают валокордин и похожие капли на спирту безопасным способом успокоиться. Но психиатры предупреждают, что такие популярные препараты могут нанести серьезный вред здоровью.

— В его основе — фенобарбитал. Он вызывает привыкание, зависимость и специфическую энцефалопатию. Говоря простым языком, человек глупеет, — объяснил KP.RU врач-психиатр Александр Мещеряков, автор книги «Скатертью тревога».

Эксперт также отмечает, что привычка лечить тревожность «народными средствами» вроде настоек и трав не только неэффективна, но и может быть вредна. Особенно если в одном флаконе смешано больше 3−4 компонентов, взаимодействие которых между собой плохо изучено.

— В «натуральных» успокоительных — по 7 и больше трав. Да еще спирт и куча вспомогательных веществ. При этом с доказательствами эффективности опять большие проблемы, — добавил психиатр.

На самом деле есть проверенные лекарства от тревожности, но их должен подбирать только врач. Самолечение и доверие к народным препаратам — главные ошибки, которые могут только усугубить состояние.