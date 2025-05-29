В Минюсте не увидели оснований для признания Урганта и Пугачёвой иноагентами

По его словам, любые решения по вопросу о признании физлиц иностранными агентами принимаются исключительно на основе подтверждённых фактов. В случае с Ургантом и Пугачёвой, как отметил Свириденко, таких фактов выявлено не было.
Причиной для комментария стал запрос депутата Госдумы Николая Новичкова («Справедливая Россия — За правду»), который предложил проверить основания для включения Урганта в реестр иноагентов. Поводом для обращения послужили сообщения в СМИ о регистрации телеведущего в качестве индивидуального предпринимателя во Франции.