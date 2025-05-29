Илон Маск покидает администрацию Дональда Трампа

Миллиардер, по словам собеседника, резко снизил свою цель по сокращению расходов государства — с 2 триллионов долларов до 1 триллиона долларов. Он не смог показать тех результатов, за которыми изначально пришел в департамент. Автор статьи напомнил, что Илону Маску доводилось конфликтовать с другими членами администрации Дональда Трампа, которых раздражали усилия предпринимателя.