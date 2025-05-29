Илон Маск покидает администрацию Дональда Трампа

Американский миллиардер и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск завершает деятельность в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Предприниматель объявил об уходе вечером 28 мая. Об этом свидетельствуют данные, представленные одним из членов администрации, пишет Associated Press.
Миллиардер, по словам собеседника, резко снизил свою цель по сокращению расходов государства — с 2 триллионов долларов до 1 триллиона долларов. Он не смог показать тех результатов, за которыми изначально пришел в департамент. Автор статьи напомнил, что Илону Маску доводилось конфликтовать с другими членами администрации Дональда Трампа, которых раздражали усилия предпринимателя.
По наводке автора материала ясно, что Илона Маск принял решение об уходе после объявленного властями законопроекта о сокращении госрасходов. Сам миллиардер выложил в соцсети короткий пост, где уточнил, что «отведенное время в качестве особого служащего правительства подходит к концу».
По словам предпринимателя, новый законопроект увеличит дефицит государственного бюджета. Миллиардер считает, что решение администрации подрывает работу, которую проводит команда DOGE.