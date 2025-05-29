Российские учёные нашли новый остров в северной части Каспийского моря

О существовании нового острова в 30 км к юго-западу от Малого Жемчужного впервые сообщили специалисты Каспийского филиала Института океанологии РАН в ноябре 2024 года, проанализировав спутниковые снимки. Однако до последнего момента это считалось гипотезой. Теперь учёные подтвердили: остров действительно существует. Это стало возможным благодаря экспедиции, в которую отправились специалисты Института океанологии им. П. П. Ширшова, его Каспийского филиала и Астраханского государственного заповедника.