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Пушилин: ВСУ готовят Красноармейск к уличным боям

Украинские военные вывезли из города детей без согласия родителей.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины готовят город Красноармейск в ДНР к уличным боям, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, ВСУ выстроили «линию обороны» населённого пункта. Кроме того, украинские военные вывезли чиновников, важные документы, а также детей. Пушилин подчеркнул, что ряд несовершеннолетних вывезен без согласия родителей.

«Готовят ли они город к уличным боям? Там во многом всё подготовлено уже, и вся необходимая линия обороны города уже выстроена», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.

«Они попытались максимально вывезти всех детей, причём как с согласия, так и без согласия родителей. У них там разные процедуры применяются, мы судим по той информации, которая у нас есть по ранее освобождённым населённым пунктам», — добавил глава ДНР.

Ранее сообщалось, что в районе города Красноармейск были замечены наёмники, говорящие на английском и польском языках.