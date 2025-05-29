Минюст не видит оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами

Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что в настоящее время отсутствуют основания для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами, так как с их стороны не зафиксировано нарушений законодательства.
Он подчеркнул, что включение в реестр иноагентов происходит только при наличии подтвержденных фактов нарушения закона.
— Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет, — цитирует Свириденко ТАСС.
Ранее в Сети появились первые новости о том, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель во Франции 11 марта 2024 года. В качестве основной деятельности якобы было указано производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок.