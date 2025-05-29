«Амурские волны-2025» зажгли на площади Славы в Хабаровске

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По сложившейся традиции, выступления военных оркестров на площади Славы вызвали особый ажиотаж — свободных мест не было не только на самой площадке, но и за ее пределами. В этом году фестивальная программа порадовала хабаровчан выступлениями восьми военных оркестров.
Однако музыкальными коллективами мероприятие не ограничилось — в концерте также приняли участие вокальные ансамбли, танцевальные группы и детский хор, создав по-настоящему праздничную атмосферу. Завершился вечер красочным салютом. Подробности в нашем фоторепортаже.