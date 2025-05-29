В Ангарске суд взыскал с АЗС 700 тысяч за ошибку заправщика

Ангарский городской суд рассмотрел необычное дело, где владелица автомобиля Toyota Land Cruiser Prado доказала, что на заправке ей залили не то топливо. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе суда, в декабре 2023 года женщина приехала на АЗС в 14-м микрорайоне Ангарска и попросила заправить машину дизельным топливом. Однако заправщик по ошибке залил бензин АИ-92.