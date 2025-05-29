В Ангарске суд взыскал с АЗС 700 тысяч за ошибку заправщика

Ангарский городской суд рассмотрел необычное дело, где владелица автомобиля Toyota Land Cruiser Prado доказала, что на заправке ей залили не то топливо. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе суда, в декабре 2023 года женщина приехала на АЗС в 14-м микрорайоне Ангарска и попросила заправить машину дизельным топливом. Однако заправщик по ошибке залил бензин АИ-92.
Проблемы начались почти сразу: проехав около восьми км, женщина заметила, что двигатель работает с перебоями, появились вибрации, а из выхлопной трубы повалил черный дым. Когда она вернулась на АЗС за чеком, то с удивлением обнаружила, что оплатила бензин, а не дизель.
— Для ремонта пришлось везти машину сначала в ангарский сервис, а затем в дилерский центр в Иркутске. Суд частично удовлетворил иск женщины, обязав владельца АЗС выплатить более 700 тысяч рублей. Эта сумма включает стоимость топлива, убытки за ремонт, компенсацию морального вреда и штраф, — рассказывают в суде.
Предприниматель пытался оспорить решение, но Иркутский областной суд оставил его в силе. Судьи учли, что заправщик сам открыл топливный бак и совершил ошибку, а женщина не могла сразу проверить, какое топливо ей залили.
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