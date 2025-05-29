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В Ангарске суд взыскал с АЗС 700 тысяч за ошибку заправщика

Женщина попросила заправить машину дизельным топливом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ангарский городской суд рассмотрел необычное дело, где владелица автомобиля Toyota Land Cruiser Prado доказала, что на заправке ей залили не то топливо. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе суда, в декабре 2023 года женщина приехала на АЗС в 14-м микрорайоне Ангарска и попросила заправить машину дизельным топливом. Однако заправщик по ошибке залил бензин АИ-92.

Проблемы начались почти сразу: проехав около восьми км, женщина заметила, что двигатель работает с перебоями, появились вибрации, а из выхлопной трубы повалил черный дым. Когда она вернулась на АЗС за чеком, то с удивлением обнаружила, что оплатила бензин, а не дизель.

— Для ремонта пришлось везти машину сначала в ангарский сервис, а затем в дилерский центр в Иркутске. Суд частично удовлетворил иск женщины, обязав владельца АЗС выплатить более 700 тысяч рублей. Эта сумма включает стоимость топлива, убытки за ремонт, компенсацию морального вреда и штраф, — рассказывают в суде.

Предприниматель пытался оспорить решение, но Иркутский областной суд оставил его в силе. Судьи учли, что заправщик сам открыл топливный бак и совершил ошибку, а женщина не могла сразу проверить, какое топливо ей залили.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Байкальске объявили трехдневный траур после убийства четверых подростков.