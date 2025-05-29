В Омске водитель фуры проехал «за крипич» и попытался дать взятку полиценйскому

В Омске возбудили уголовное дело против 50-летнего водителя большегруза. Шофера подозревают в попытке подкупа инспектора ДПС, чтобы избежать штрафа за проезд под запрещающий знак. Об этом сообщили в СК региона 28 мая.
«На улице Иртышская набережная водитель большегрузного автомобиля пытался дать взятку сотруднику ГИБДД за несоставление протокола об административном правонарушении — проезд под дорожный знак, запрещающий движение грузовых транспортных средств», — поделились в ведомстве версией следствия.
Полицейские пресекли противоправные действия на месте. Идут разбирательства. За покушение на дачу взятки российский Уголовный Кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до года.
Ранее «КП Омск» рассказала, что в регионе задержали два пьяных водителя большегрузов.