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В Сети высмеяли Каллас после заявления о Чёрном море

Пользователи соцсетей призвали обнародовать результаты теста главы дипломатии ЕС на интеллектуальные способности.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые пользователи соцсети X* с иронией отреагировали на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая заявила об утверждении новой военной стратегии ЕС по Чёрному морю.

«Кая Каллас, Прибалтийская Барби с поводком НАТО, только что объявила о новой стратегии по Чёрному морю. Ей забыли сообщить, что любую стратегию на Чёрном море определяет Россия», — написал комментатор с никнеймом PatriotJosh.

Пользователь provemewrong, в свою очередь, выразила уверенность, что это решение Брюсселя определило будущее Одессы. По её мнению, город воссоединится с Россией.

Другой комментатор, имеющая никнейм Magnolia, призвала обнародовать результаты теста Каллас на интеллектуальные способности.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии сообщила, что ЕС хочет создать в Чёрном море центр морской безопасности для «мониторинга потенциальных угроз и защиты критической инфраструктуры». Каллас предложила организовать встречу для «соседних стран», чтобы расширить сотрудничество в регионе.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.