Автохам, представляющийся сотрудником ФСБ, третирует водителей Владивостока

28 мая около 13:27 (судя по дате и времени, выставленных на запечатлевшей конфликт камере авторегистратора) мужчина за рулём белой Toyota Allion совершал объезд дорожного затора на улице Волжской по полосе встречного движения и этим манёвром перегородил проезд другому водителю. На узкой дороге разъехаться они не могли. Нарушитель, ожидая, что ему уступят дорогу, такой вежливости не дождался и вышел из машины, чтобы вступить в словесный конфликт с оппонентом.
Позднее эту же «Тойоту» обнаружили во дворе дома № 11а по улице Русской. Водитель припарковал автомобиль на узком придомовом проезде таким образом, что другие участники дорожного движения проехать вдоль дома со стороны входов в подъезды уже не могли. Припарковавшись, автомобилист в машине уснул. Его «Тойота» стала препятствием для мусоровоза и автомобиля службы скорой медицинской помощи, но разбудить хозяина «Тойоты» долгое время не удавалось.
Когда мужчина, наконец, проснулся, то якобы стал утверждать, что он является «сотрудником ФСБ, выполняющим оперативную работу», и отказался переставлять автомобиль в другое место, сопровождая отказ нецензурной бранью.
По словам очевидцев, автомобиль «сотрудника ФСБ» имел «глухую» чёрную тонировку стёкол, что не соответствует современным требованиям ГИБДД.
Жители Второй Речки распространяют в социальных сетях об этих инцидентах в надежде, что правоохранительные органы обратят внимание на своего «коллегу».