Автохам, представляющийся сотрудником ФСБ, третирует водителей Владивостока

28 мая около 13:27 (судя по дате и времени, выставленных на запечатлевшей конфликт камере авторегистратора) мужчина за рулём белой Toyota Allion совершал объезд дорожного затора на улице Волжской по полосе встречного движения и этим манёвром перегородил проезд другому водителю. На узкой дороге разъехаться они не могли. Нарушитель, ожидая, что ему уступят дорогу, такой вежливости не дождался и вышел из машины, чтобы вступить в словесный конфликт с оппонентом.